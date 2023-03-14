США, Великобританія та Австралія підписали угоду про субмарини

На базі ВМС США у Сан-Дієго президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підписали угоду про тристоронню співпрацю у будівництві підводних човнів з ядерними двигунами.

Байден назвав цей проект частиною зобов'язання щодо забезпечення свободи та відкритості Індо-Тихоокеанського регіону спільно з найбільш надійними союзниками США.



За словами Сунака, «вперше це означатиме, що три підводні флоти, діючи спільно в Атлантиці та на Тихому океані, забезпечуватимуть свободу наших океанів».



Угодою передбачено, що США поставлять Австралії три ударні субмарини класу Virginia з ядерними силовими установками. Їх збудує до початку наступного десятиліття компанія General Dynamics. Австралія також отримає можливість придбати ще два такі підводні човни, повідомляє «Голос Америки».

Великобританія та Австралія, на основі британського проекту та новітніх американських технологій, почнуть будувати субмарини нового класу AUKUS для своїх потреб. Будівництвом займатимуться компанії BAE Systems та Rolls-Royce. Представник австралійського міністерства оборони каже, що на фінансування цього проекту до 2055 року буде витрачено 245 млрд доларів США.

Угодою передбачено, що американські та британські підводні човни не пізніше 2027 року на ротаційній основі базуватимуться у Західній Австралії, для допомоги у навчанні австралійських моряків та з метою стримування.



У рамках цієї угоди США вперше з 1950-х років поділяться технологіями будівництва ядерних двигунів для підводних човнів.