Путін повторив тезу про загрозу збідненого урану для екології

Президент Росії Володимир Путін удруге за тиждень повторив тезу про небезпеку, яку, на його думку, становить збіднений уран для екології. Про це він сказав в інтервʼю програмі «Москва. Кремль. Путін», повідомляють російські ЗМІ.

Російський лідер коментував намір Великої Британії поставити в Україну бронебійні снаряди зі збідненим ураном. На думку Путіна, через радіоактивний пил боєприпаси з збідненим ураном є найнебезпечнішою зброєю для людини та навколишнього середовища.

Росії є чим відповісти на такі снаряди, заявив президент Росії. У його країни, твердить Путін, сотні тисяч таких боєприпасів, але вона їх поки що не застосовує.

Боєприпаси зі збідненим ураном, які Велика Британія пообіцяла надати Україні, не несуть радіаційної загрози. Про це в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) сказав секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«Це просто боєприпаси зі сердечником, який має високопробивну можливість цієї самої броні. Він дуже твердий і ніякої радіації, загрози збіднений уран не несе», – сказав Костенко. Також він вважає, що російська пропаганда використовує інформацію про нібито ядерну загрозу боєприпасів зі збідненим ураном для того, щоб виправдати власні ядерні погрози, які, за словами Костенка, вже «розбились об Збройні сили України».

20 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді заявила, що Лондон разом із танками Challenger 2 передасть Києву «боєприпаси, включно з бронебійними снарядами, що містять збіднений уран». За її словами, такі снаряди дуже ефективні при ураженні сучасних танків і бронемашин.