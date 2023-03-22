«Ніякої радіації вони не несуть» – Костенко про снаряди зі збідненим ураном

Боєприпаси зі збідненим ураном, які Велика Британія пообіцяла надати Україні, не несуть радіаційної загрози. Про це в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) сказав секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«Це просто боєприпаси зі сердечником, який має високопробивну можливість цієї самої броні. Він дуже твердий і ніякої радіації, загрози збіднений уран не несе», – сказав Костенко.

Також він вважає, що російська пропаганда використовує інформацію про нібито ядерну загрозу боєприпасів зі збідненим ураном для того, щоб виправдати власні ядерні погрози, які, за словами Костенка, вже «розбились об Збройні сили України».

Побоювання щодо здоров’я українців, які висловлює російське МЗС, коментуючи цю тему, – «цинічні», на думку Костенка.

«Досить цинічно чути від їхнього Міністерства закордонних справ про те, що вони переживають за здоров’я наших громадян, тим що це буде впливати на наше здоров’я, після того, як майже кожного дня вони здійснюють ракетні обстріли і б’ють по нашим цивільних об’єктах», – сказав Костенко.

Напередодні заступниця міністра оборони Великої Британії Анабель Голді повідомила, що Велика Британія надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном разом із наданням ескадрильї основних бойових танків Challenger 2, для яких вони і призначені.

Президент РФ Володимир Путін назвав надання Заходом Україні боєприпасів зі збідненим ураном «значною ескалацією». За його словами, це свідчить про те, що Захід не готовий до «мирного врегулювання».

Протитанкові боєприпаси на Заході зазвичай виготовляються із збідненого урану, тобто урану, який є менш радіоактивним, ніж природний уран – через його високу щільність і проникаючий ефект, який він створює. Такі боєприпаси не можуть бути використані для виробництва ні ядерної, ні радіологічної зброї.

Американський Інститут вивчення війни (ISW)вважає, що Путін прагне представити надання снарядів із збідненого урану як «ескалацію», щоб стримати допомогу Заходу Україні, попри те, що ці снаряди не містять ніякого розщеплюваного чи радіологічного матеріалу.