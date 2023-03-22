Росія стурбувалася питаннями екології через надання Україні снарядів зі збідненим ураном – заява МЗС

Москва вважає, що надання Великою Британією Україні бронебійних снарядів зі збідненим ураном збільшить «страждання мирного населення» і завдасть «непоправної шкоди екології». Про це йдеться в коментарі, поширеному 22 березня міністерством закордонних справ Росії.

«Розглядаємо заяву заступниці міністра оборони Великої Британії А. Ґолді про плани британської сторони постачати Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2 як чергове підтвердження наміру Лондона бути в авангарді табору російських недоброзичливців. Тим самим англосакси публічно розписалися у бажанні вивести на новий рівень протистояння в Україні. Очевидна і нікчемність запевнень влади Великої Британії у прихильності до «відновлення» цієї країни після конфлікту», – заявили в Москві.

Боєприпаси зі збідненим ураном, які Велика Британія пообіцяла надати Україні, не несуть радіаційної загрози. Про це в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) сказав секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«Це просто боєприпаси зі сердечником, який має високопробивну можливість цієї самої броні. Він дуже твердий і ніякої радіації, загрози збіднений уран не несе», – сказав Костенко. Також він вважає, що російська пропаганда використовує інформацію про нібито ядерну загрозу боєприпасів зі збідненим ураном для того, щоб виправдати власні ядерні погрози, які, за словами Костенка, вже «розбились об Збройні сили України».

20 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді заявила, що Лондон разом із танками Challenger 2 передасть Києву «боєприпаси, включно з бронебійними снарядами, що містять збіднений уран». За її словами, такі снаряди дуже ефективні при ураженні сучасних танків і бронемашин.