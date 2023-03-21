Президент України виступить на засіданні Європейської Ради – Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель анонсував виступ президента України Володимира Зеленського на зустрічі членів установи 24 березня.

Згідно із його запрошенням, подія почнеться з дискусії за участі генерального секретаря Антоніу Ґутерріша. Крім того, на самій зустрічі планується передусім обговорити Україну.

«На початку зустрічі Президент Зеленський приєднається до нас у режимі відеоконференції. Ми, як завжди, підтвердимо нашу непохитну прихильність допомозі Україні. Це включає продовження роботи щодо підзвітності, використання заморожених російських активів і згуртування світової спільноти на захист міжнародного порядку, заснованого на правилах», – заявив Мішель.

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Він вказав на те, що Європейська Рада після останньої зустрічі в лютому працювала над тим, щоб наростити виробництво та доставку в Україну боєприпасів.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель 20 березня повідомив про рішення блоку надати Україні один мільйон боєприпасів. Боррель запропонував план щодо постачання боєприпасів Україні 8 березня під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу в Стокгольмі.