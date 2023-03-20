Рада закордонних справ ЄС розгляне збільшення фінансування Фонду миру на 3,5 млрд євро – Боррель

Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять можливе збільшення фінансування Європейського фонду миру (EPF) – про це заявив голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель 21 березня.

Він вказав на те, що Євросоюз використовує фінансування з цього фонду, аби надавати військову підтримку Україні.

«І, знаючи, що буде більше потреб не лише для України, але й для багатьох країн у всьому світі, Рада також погодилася розглянути подальше збільшення загальної фінансової спроможності EPF на 3,5 мільярда євро. Я не кажу, що Рада погодилася збільшити її, але вона погодилася розглянути таке збільшення, що є першим кроком», – заявив Боррель під час пресконференції.

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Він назвав швидку роботу органів блоку щодо військової допомоги Україні «демонстрацією єдності та готовності Європейського Союзу».

«Яскравий доказ рішучості Європейського Союзу підтримати право України на самозахист», – додав Боррель.

Голова дипломатії ЄС 20 березня повідомив про рішення блоку надати Україні один мільйон боєприпасів. Боррель запропонував план щодо постачання боєприпасів Україні 8 березня під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу в Стокгольмі.