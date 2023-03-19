Косово й Сербія досягли домовленості щодо втілення угоди про нормалізацію відносин – Боррель

Сербія та Косово досягли домовленості щодо втілення підтриманої ЄС угоди щодо нормалізації відносин – про це заявив глава зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель, передає балканська служба Радіо Свобода.

Виступаючи пізно ввечері 18 березня після того, як президент Сербії Александар Вучич і прем’єр-міністр Косова Альбін Курті зустрілися з ним для тристоронніх переговорів у Північній Македонії протягом близько 12 годин, Боррель сказав, що виконання зобов’язань обома сторонами є попередньою умовою для їх інтеграції в ЄС.

«Що сторони ухвалили: угода та її імплементація через додаток стануть невід’ємною частиною їхніх відповідних шляхів до Європейського Союзу», – сказав Боррель.

Вучич підтвердив досягнення домовленості щодо реалізації підтриманої ЄС угоди, додавши, що він і Курті провели «гідну розмову», попри численні розбіжності під час зустрічі в Охриді.

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Очікувалося, що на зустрічі 18 березня буде укладено угоду щодо додатку до початкової пропозиції ЄС з 11 пунктів щодо нормалізації відносин після війни 1998-1999 років і проголошення Косово незалежності від Сербії в 2008 році, яку Белград досі не визнає.

«Сторони не змогли дійти згоди щодо цієї більш детальної пропозиції. Косову не вистачило гнучкості щодо суті (угоди – ред.), тоді як Сербія раніше заявляла про свій принцип не підписувати, хоча вони готові виконати», заявив Боррель.

Він висловив впевненість, що угода буде вигідна обом сторонам.

Напередодні зустрічі напруженість зростала, і вирішення суперечки ставало все більш важливим на тлі війни в Україні та побоювань, що Росія – традиційний союзник Белграда – може спробувати посилити нестабільність на Балканах.

Вучич і Курті спочатку провели окремі зустрічі з Борреллем перед початком тристоронньої зустрічі, яка завершилася пізно ввечері.

Боррель сказав, що попри те, що сторони вирішили офіційно не підписувати угоду, вони погодилися почати її реалізацію якомога швидше.

«Додаток і угода вважаються прийнятими через мою заяву, яка буде опублікована (незабаром – ред.)», – пояснив голова дипломатії ЄС.

Він зазначив, наприклад, що Косово погодилося негайно розпочати реалізацію кроків для посилення самоуправління муніципалітетів з сербською більшістю в регіоні:

«Косово погодилося розпочати негайно – і коли я кажу негайно, я маю на увазі негайно – переговори з Європейським Союзом щодо встановлення конкретної домовленості та гарантій забезпечення відповідного рівня самоврядування для сербських громад у Косово».

Виступаючи 19 березня, Вучич заявив, що не підписував жодного документа в Охріді, «оскільки Сербія є міжнародно визнаною державою, а Косово — ні».

Угода передбачає, що Белград не визнає Косово згідно з міжнародним правом, але візьме до відома його державність і визнає паспорти та митні документи Косова.

2008 року Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Її визнали багато країн ЄС та США, а також більшість країн-членів ООН, але десятки країн, у тому числі Росія, Україна, Китай, Індія та декілька країн ЄС, як і раніше, відмовляють Косову у визнанні. З 2013 року Белград і Приштина намагаються врегулювати відносини за посередництва ЄС.