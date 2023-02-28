Сербія та Косово погодилися на нормалізацію відносин за планом ЄС

Лідери Сербії та Косова підтримали запропоновану Євросоюзом угоду «Про шлях до нормалізації відносин». Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель після переговорів у Брюсселі 27 лютого.

Однак, за словами Борреля, це поки що лише готовність розпочати реалізацію угоди, яка вимагатиме продовження переговорів. При цьому сербська та косовська сторони пообіцяли не вдаватися до односторонніх заходів, які можуть призвести до напруженості та поставити під загрозу укладання угоди, наголосив Боррель.

Премʼєр-міністр Косова Альбін Курті після переговорів заявив, що був готовий підписати угоду вже 27 лютого, повідомляє Reuters. Президент Сербії Александар Вучич вважає, що потрібні наступні консультації. При цьому Вучич зазначив, що, на його думку, влада Косова не готова до компромісів.

Угода, з якою погодилися лідери Сербії та Косова, складається з 11 статей. У ній ідеться про те, що сторони домовилися «розвивати нормальні, добросусідські відносини один з одним на основі рівноправності», «визнати документи (паспорти) та національні символи один одного», «вирішувати будь-які суперечки між собою виключно мирними засобами» і не блокуватимуть один одному шляхи до Євросоюзу.

Крім того, в тексті угоди сказано, що Сербія не заперечуватиме проти членства Косова в будь-якій міжнародній організації, включно з ООН, а обидві сторони «зобовʼязуються встановити конкретні механізми та гарантії, щоб забезпечити належний рівень самоврядування для сербської громади в Косові».

Напередодні переговорів у Брюсселі план ЄС щодо врегулювання відносин Белграда та Приштини підтримали США.

2008 року Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Її визнали багато країн ЄС та США, а також більшість країн-членів ООН, але десятки країн, у тому числі Росія, Україна, Китай, Індія та декілька країн ЄС, як і раніше, відмовляють Косову у визнанні. З 2013 року Белград і Приштина намагаються врегулювати відносини за посередництва ЄС.