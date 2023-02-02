У парламенті Сербії під час дебатів сталися інциденти – обговорювали Косово

У парламенті Сербії сталися інциденти під час звернення президента Александра Вучича до депутатів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Група депутатів від ультранаціоналістичної опозиції оточила трибуну, називаючи главу держави зрадником.

На порядку денному звіт Кабінету міністрів про перебіг розмов з представниками Європейського Союзу (ЄС) щодо врегулювання відносин з Косовом.

Президент поінформував депутатів про зміст документу, який спільно підготували Німеччина й Франція. Він уточнив, що найважчою для Сербії є вимога не виступати проти вступу Косова до Ради Європи, НАТО і ЄС. Якщо Белград відхилить запропоновану угоду, будуть призупинені переговори про вступ Сербії до ЄС та всі європейські інвестиції, сказав Вучич. За його словами, основною метою уряду є збереження миру й стабільності.

Опозиціонери переривали президента, називаючи його зрадником й капітулянтом. Натомість він назвав їх «дикунами» й «боягузами». Вучич кілька хвилин непорушно стояв в оточенні двадцяти депутатів. Його особисті захисники не вживали заходів.

Сербія не визнає незалежності Косова, а також його права вводити правила та норми, такі як реєстрація легкових і вантажних автомобілів. Більшість країн ЄС визнають Косово, але Росія та Китай – союзники Сербії – не визнають.