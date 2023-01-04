Представники США та ЄС відвідають Сербію для послаблення напруженості навколо Косова

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що офіційний представник Державного департаменту США відвідає Белград наступного тижня на тлі напруженості навколо Косова та тиску на Сербію з метою запровадити санкції проти Росії.

4 січня Вучич заявив, що радник Держдепартаменту Дерек Шолле відвідає Белград 11 або 12 січня. У грудні Шолле був змушений скасувати візит на Західні Балкани та в Брюссель після того, як отримав позитивний тест на COVID-19.

«Я вірю в створення кращих відносин зі Сполученими Штатами, ми побачимо, як це піде. Це буде непроста розмова, але я вірю, що ми можемо говорити», – сказав Вучич на пресконференції.

Вучич додав, що представники Євросоюзу відвідають Белград після візиту Шолле, щоб обговорити можливі шляхи вирішення напруженості навколо Косово, яка посилилася минулого місяця. У грудні етнічні серби встановили блокпости на дорогах на півночі Косова через арешт колишнього поліцейського, який є сербом.