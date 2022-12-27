На півночі Косова, де тривають протести етнічних сербів, з’явилися нові блокпости

Протягом ночі на півночі Косова, де останніми тижнями загострилася напруженість між урядом та етнічною сербською громадою, з’явилися нові блокпости.

Косовська поліція повідомила балканській службі Радіо Свобода 27 грудня, що два нових блокпости звели в Митровиці та Звечані.

«На півночі країни протягом ночі злочинні особи/угруповання продовжували збирати важкі транспортні засоби, що ще більше перешкоджає вільному пересуванню», – повідомили Радіо Свобода в поліції.

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Сербія 26 грудня перевела безпекові підрозділи на кордоні з Косовом «у повну бойову готовність». Тоді ж місія НАТО в Косові заявила, що розслідує випадок «непрямого вогню», який стався 25 грудня.

Місцеві серби з 11 грудня блокують шляхи до сербських анклавів у Косово. У відповідь косовська поліція заблокувала два з-поміж трьох пунктів перетину кордону з Сербією.

Ситуація на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Влада Косова звинуватила його в застосуванні насильства проти посадовців, які займалися підготовкою виборів до місцевих органів влади на півночі Косова.

Багато косовських сербів протестують проти проведення цих виборів, призначених після того, як близько 600 сербських представників залишили органи влади Косова на знак протесту проти рішення уряду про невизнання сербських автомобільних номерів.