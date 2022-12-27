Сербія заявляє, що привела в бойову готовність війська на кордоні з Косовом

Сербія 26 грудня розмістила безпекові підрозділи на кордоні з Косовом «у повну бойову готовність», повідомляють міжнародні медіа.

За словами міністра внутрішніх справ країни Братислава Ґасіча, він «віддав наказ про повну бойову готовність» поліції та інших безпекових підрозділів. Він заявив, що діяв за розпорядженням президента Сербії Александара Вучича «вжити всіх заходів, аби захистити сербів у Косові».

Схожу заяву озвучив сербський міністр оборони Мілош Вучевич.

Водночас не очевидно, що саме означає цей наказ, враховуючи, що війська Сербії на кордоні з Косовом перебували в стані готовності вже певний час.

Раніше 26 грудня миротворча місія НАТО в Косові заявила, що розслідує випадок «непрямого вогню», який стався 25 грудня.

«Інцидент стався за участі невстановлених осіб у районі Зубін Поток (місто в Північному Косові, де переважають етнічні серби – ред.)», – заявили у KFOR.

Місія згодом додала, що її очільник, генерал-майор Ангело Мішель Рістучча, зустрівся з головою уряду Косова Альбін Курті та головою місії Євросоюзу з верховенства права в регіоні Ларсом-Гуннаром Віґемарком, аби обговорити безпекову ситуацію в Косові.

Місцеві серби з 11 грудня блокують шляхи до сербських анклавів у Косово. У відповідь косовська поліція заблокувала два з-поміж трьох пунктів перетину кордону з Сербією.

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Ситуація на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Влада Косова звинуватила його в застосуванні насильства проти посадовців, які займалися підготовкою виборів до місцевих органів влади на півночі Косова.

Багато косовських сербів протестують проти проведення цих виборів, призначених після того, як близько 600 сербських представників залишили органи влади Косова на знак протесту проти рішення уряду про невизнання сербських автомобільних номерів.