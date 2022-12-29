Вучич: серби починають розбирати барикади у Косові

Президент Сербії Александар Вучич після розмови з представниками косовських сербів неподалік сербсько-косовського кордону заявив, що вони знімуть барикади протягом наступних 24-48 годин. Барикади від 10 грудня блокували три пункти перетину кордону на півночі Косова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Серби виставили барикади з вантажівок та автобусів на знак протесту проти затримання косовською поліцією Деяна Пантича – одного з-поміж 400 сербів, які у листопаді покинули косовську поліцію. У середу його та ще одного серба звільнили.

Уночі з середи на четвер невідомі підпалили кілька вантажівок на барикаді в Косовській Митровіці. Інцидент досі не коментували ані сербська, ані косовська сторона.

Белградські медіа повідомляють, що Європейський Союз і Сполучені Штати надали гарантії, що влада в Приштині не вживатиме заходів проти сербів, які виставили барикади.

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Сербський президент додав, що недовіра між сербами й урядом у Приштині залишається та що Белград і в майбутньому буде гарантом безпеки сербської меншини у Косові. Він не згадав вимогу уряду Сербії, аби в Косові було розташовано до тисячі сербських військовослужбовців й поліцейських. Таку вимогу влада направила до KFOR – міжнародної місії в Косові – 10 днів тому. Міжнародні представники теж не коментували згадану вимогу.

Вучич також пообіцяв косовським сербам, що Белград ніколи не визнає державність Косова.

Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна та Росія не визнають незалежність Косова.