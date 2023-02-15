Сербія: учасники акції проти діалогу з Косово намагалися штурмувати адміністрацію президента

Поліція завадила сербським правим демонстрантам, які намагалися взяти штурмом будівлю адміністрації президента в Белграді 15 лютого під час акції протесту в День державності проти діалогу Сербії щодо нормалізації відносин з Косово. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Деякі з близько 1000 протестувальників зняли захисну огорожу навколо будівлі та прямували до головного входу, щоб подати свої вимоги, перш ніж їх зупинили. Деякі учасники закидали будівлю яйцями.

Дам’ян Кнежевич, лідер ультраправого «Народного патруля», який організував протест, заявив, виступаючи перед натовпом, що ніхто в правлячій Сербській прогресивній партії «не може називати себе сербом».

Протестувальники скандували «Сербія, Росія», у натовпі було видно символіку російської приватної військової компанії «Вагнер» та літеру Z, яку використовують як символ російські військові. Деякі учасники вигукували образи на адресу президента Сербії Александра Вучича.

Організатори протесту закликали владу вийти з переговорів про нормалізацію відносин з Косово – колишньою провінцією Сербії, яка проголосила незалежність у 2008 році.

Кнежевич сказав, що учасники «віддають перевагу російській пропозиції» щодо Косова замість французько-німецької, яка використовується як план переговорів.

За кілька годин до події Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання двох осіб, у яких виявили зброю та боєприпаси. Згодом «Народний патруль» підтвердив, що затримали членів організації.

«Народний патруль» відомий своїми акціями проти мігрантів та заходами на підтримку Росії в Белграді після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну майже рік тому.

У листопаді Кнежевич відвідав «Центр Вагнера» в Росії. Його організація стоїть за створенням муралу в Белграді на честь ПВК.

Незважаючи на свій статус кандидата на членство в ЄС, Сербія відмовляється запроваджувати санкції проти Росії та підтримує добрі двосторонні відносини з Москвою.

Представники США та ЄС тиснули на Белград і Приштину, щоб вони схвалили план нормалізації відносин, представлений минулого року. Згідно з ним, Белград має припинити блокувати надання Косову місця в міжнародних організаціях, включаючи ООН.

Однією з проблемних тем у переговорах про нормалізацію відносин стало створення асоціації муніципалітетів Косова з сербською більшістю.

Євросоюз висловив готовність допомогти Косово і Сербії в переговорах про створення асоціації. Речник ЄС Петер Стано заявив, що діалог між Косово та Сербією є єдиною платформою, де можна обговорювати ідеї та пропозиції щодо асоціації.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у зверненні з нагоди Дня державності Сербії висловив думку, що і ця країна, і Косово муситимуть вдатися до «складних компромісів» для нормалізації відносин. Але «винагорода для сербського народу і всього регіону буде величезною», додав він.