У Сербії затримали лідера проросійської організації «Народний патруль»

Поліція в Сербії затримала Дамняна Кнежевича, лідера незареєстрованої організації «Нарнодний патруль». Як передає кореспондент Радіо Свобода, затримані ще щонайменше дві особи за підозрою у плануванні зміни насильницьким шляхом конституційного ладу в країні.

«Народний патруль» 15 лютого, в День державності Сербії, провів пікет біля резиденції президента у центрі столиці, вимагаючи призупинити переговори з Косовом. Кількасот пікетувальників вигукували «Сербія – Росія» та схожі гасла. Президента Александра Вучича називали «зрадником».

Він у нічному зверненні до громадян заявив, що держава готова реагувати «швидко, ефективно й відповідально».

Міністр юстиції Майя Попович заявила, що «жодна екстремістська група, незважаючи на допомогу з-за кордону, не сильніша від держави». Вона не уточнила, про чию допомогу йдеться. Белградські ЗМІ, натомість пишуть, що «Народний патруль» діє за підтримки з Росії.

У Белграді та інших містах члени організації влаштовують напади на біженців з країн Близького Сходу й беруть участь в проросійських заходах. Правоохоронні органи досі не реагували на дії членів «Народного патруля», називаючи їх «хуліганськими вчинками».