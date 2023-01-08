Белград каже, що миротворці НАТО відхилили повернення сербських військ до Косова

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що миротворці під керівництвом НАТО в Косово відхилили прохання Белграда дозволити сербським силам безпеки повернутися в Косово на тлі триваючої етнічної напруженості.

Сербія подала запит у грудні, але міжнародна миротворча місія під проводом НАТО в Косово (КФОР) сказала, що «немає потреби» повертати сербські сили, сказав Вучич 8 січня.

У грудні ситуація на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Місцеві серби заблоокували шляхи до сербських анклавів. У відповідь косовська поліція заблокувала два з-поміж трьох пунктів перетину кордону з Сербією.

Наприкінці грудня Александар Вучич після розмови з представниками косовських сербів неподалік сербсько-косовського кордону заявив, що вони знімуть барикади протягом наступних 24-48 годин.

Сили КФОР, які налічують майже 3800 солдатів, були розгорнуті в Косово в 1999 році після того, як бомбардування альянсу НАТО змусили сербську армію залишити територію.

Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна та Росія не визнають незалежність Косова.