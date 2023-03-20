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Шольц не очікує, що війна Росії проти України «завершиться найближчим часом»

Про це Олаф Шольц на дискусії, організованій газетою Rheinische Post у Дюссельдорфі, передає агентство взф

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що російська війна проти України не закінчиться найближчим часом.

«Ми маємо готуватися до факту, що це займе тривалий час», – заявив він на дискусії, організованій газетою Rheinische Post у Дюссельдорфі, передає агентство dpa.

Водночас Шольц додав, що навіть після завершення війни «все не повернеться до норми одразу».

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«Але ми також не маємо припиняти роботу над тим, щоб війна закінчилася», – сказав Шольц.

Також він повторив, що Росія не може диктувати умови для миру, зазначивши, що Україна «повинна мати спроможність захистити свою цілісність і незалежність».

У Пентагоні кажуть, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку. Також, за даними керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.

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