Шольц не очікує, що війна Росії проти України «завершиться найближчим часом»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що російська війна проти України не закінчиться найближчим часом.

«Ми маємо готуватися до факту, що це займе тривалий час», – заявив він на дискусії, організованій газетою Rheinische Post у Дюссельдорфі, передає агентство dpa.

Водночас Шольц додав, що навіть після завершення війни «все не повернеться до норми одразу».

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«Але ми також не маємо припиняти роботу над тим, щоб війна закінчилася», – сказав Шольц.

Також він повторив, що Росія не може диктувати умови для миру, зазначивши, що Україна «повинна мати спроможність захистити свою цілісність і незалежність».

У Пентагоні кажуть, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку. Також, за даними керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.