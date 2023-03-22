США попереджають про новий наступ РФ: чого очікувати

США попереджають, що Росія готує новий наступ в Україні – і, можливо, одразу з кількох напрямків. Про це у коментарі CNN заявив офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Тим часом президент України Володимир Зеленський побував 22 березня на позиціях армії біля Бахмута, де нагородив учасників оборони.

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Згаданий Джон Кірбі на запитання щодо доцільності продовження оборони міста сказав, що в цьому питанні США повністю покладаються на вибір ЗСУ і нагадав: «Сьогодні 21 березня, а Бахмут все ще не захоплено».

Самі США знайшли можливість прискорити постачання танків Abrams Україні – тепер це перспектива 8-10 місяців, пише Associated Press.

А Британія оголосила про передачу Україні бронебійних снарядів із сердечниками зі збідненого урану. Про це повідомила заступниця міністра оборони країни Аннабель Голді. Вона наголосила, що ці снаряди мають високу ефективність для ураження танків та бронетехніки.

Остання новина, очікувано, спричинила в Росії хвилю звинувачень, що це вже точно – «війна до останнього європейця», і наступним кроком Київ зробить брудну бомбу (так висловився спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін).

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Відреагував і Володимир Путін. «Росія змушена реагуватиме, маю на увазі, що колективний Захід починає застосовувати вже зброю з ядерним компонентом», – сказав він.

Головні питання випуску:

Що таке снаряди зі збідненим ураном і навіщо вони армії України?

Де і як такі ж використовує Росія?

Що означає заява Кірбі про новий наступ військ РФ, де на нього чекати?