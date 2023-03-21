У Пентагоні підтвердили швидше надсилання старіших версій танків Abrams в Україну

США змінили рішення і тепер надають Україні 31 танк M1-A1 Abrams замість запланованих раніше новіших варіантів M1-A2, заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер 21 березня.

«Після подальших досліджень і аналізу того, як найкраще це зробити, міністерство оборони в тісній координації з Україною ухвалило рішення надати варіант M1-A1 танка Abrams, що дозволить нам значно пришвидшити терміни доставки та надати цю важливу можливість для України до осені цього року», – сказав Райдер на пресконференції.

Він додав, що США також нададуть Україні «передові системи броні та озброєння», які «дуже подібні за можливостями» до M1-A2, включно з важким кулеметом 50-го калібру та 120-міліметровою гарматою.

Раніше про такий намір американських військових повідомила агенція AP.

25 січня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams. У Білому домі заявили, що надання Україні танків Abrams «займе багато місяців».