США хочуть прискорити доставку танків Abrams Україні – AP

Пентагон прискорює поставку танків Abrams в Україну, вирішуючи відправити відремонтовану старішу модель, яка може бути готова швидше, з метою доставки 70-тонних бойових машин у зону бойових дій за вісім-десять місяців, повідомили представники США агентству Associated Press.

Початковий план передбачав відправку в Україну 31 новішого M1A2 Abrams, на виготовлення і відправлення яких могло піти рік або два.

Проте, як заявили неназвані офіційні особи, було ухвалене рішення відправити старішу версію M1A1, яку можна взяти зі складів армії, і яку українським військам буде легше навчитися використовувати й підтримувати під час боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Американські чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки план ще не був оприлюднений.

25 січня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams. У Білому домі заявили, що надання Україні танків Abrams «займе багато місяців».