WP: США відправлять свої танки Україні не раніше кінця 2023 року

Надання Україні 31 американського танка Abrams можливе не раніше кінця 2023 року. Про це пише The Washington Post.



За даними видання, Києву передадуть сучасну модифікацію основного бойового танка M1A2, яку не вилучатимуть із військових запасів США, а будуть закупляти в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Вони будуть створені відповідно до завдань, без броні зі збідненого урану, для доставки наприкінці цього або наступного року.

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Телеканал CNN також передавав, що Київ зможе отримати танки Абрамс не раніше, ніж за рік.



Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News 27 січня говорив, що навіть якщо постачання танків відбудеться у серпні 2023 року, то це буде «занадто пізно».

25 січня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.

Також уряд Німеччини погодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. Як перший крок Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів. Низка європейських країн заявили про намір надати Україні ці танки.

У Білому домі заявили, що надання Україні танків Abrams «займе багато місяців».

За словами президента України Володимира Зеленського, у «танковій коаліції» вже є 12 країн.