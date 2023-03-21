Комплекси Patriot надійдуть в Україну швидше, ніж планувалося – Пентагон

Системи протиракетної оборони Patriot будуть розгорнуті в Україні швидше, ніж спочатку планувалося, а група з 65 українських військових завершить навчання на таких системах у Форт-Сіллі (штат Оклахома) вже найближчими днями, повідомили 21 березня представники оборонного відомства США, передає CNN.

Згодом ці військові переїдуть до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot – саме тих, які будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями, повідомили офіційні особи журналістам у Форт-Сіллі.

Американські інструктори у Форт-Сіллі, де 65 українців тренувалися з 15 січня, змогли значно пришвидшити навчання завдяки наявності в українців базових знань про системи протиповітряної оборони, повідомили чиновники.

«Українські солдати вражають швидкістю в навчанні», — сказав бригадний генерал Шейн Морган, командувач Форт-Сіллі. «Завдяки їхнім широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше… зрозуміти концепції експлуатації та технічного обслуговування системи Patriot», – наголосив генерал Морган.

Військові США виділили на навчання 10 тижнів, але українці завершили його приблизно за вісім тижнів. Розклад тренувань був «агресивним», сказав представник Форт-Сіллі, українці тренувалися щодня з 7:00 до 18:00 за місцевим часом.

Повідомлення про прискорення розгортання Patriot відбулося в той же день, коли було оголошено, що США пришвидшать і доставку танків Abrams в Україну, відправивши старіші моделі M1-A1 замість більш сучасної версії танка.