У Словаччині розгортають отриманий від Італії зенітно-ракетний комплекс SAMP/T

У Словаччині розгортають отриману від Італії систему ППО SAMP/T Mamba на заміну американській системі Patriot на східному фланзі НАТО, повідомило у вівторок міністерство оборони Словаччини.

Наразі завершується монтаж італійського комплексу, який замінить американський комплекс Patriot. Весь процес ротації батареї відбуватиметься таким чином, щоб безперервність посилення ППО Словаччини жодним чином не порушувалася, йдеться в повідомленні Міноборони Словаччини.

Система SAMP/T MAMBA складається з понад 100 одиниць обладнання, якими будуть керувати близько 150 військовослужбовців збройних сил Італії.

«Я вважаю, що це розгортання є сильним і недвозначним доказом готовності та бажання країн-членів НАТО гарантувати нашу спільну оборону та безпеку. Незалежно від питань про тривалість операції – союзники чітко заявляють про підтримку та зміцнення наших можливостей стільки, скільки це буде необхідно», – сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Над.

Водночас він нагадав, що ротація особового складу та техніки є звичайною процедурою. Причини можуть бути різними, наприклад, технічне обслуговування, як у випадку з переїздом американської батареї з системою Patriot до місця постійної дислокації в Німеччині.

Словаччина посилила свою протиповітряну оборону за допомогою кількох систем Patriot, які експлуатують союзники НАТО, після того, як минулого року передала Україні свої системи С-300.