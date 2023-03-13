Лідери Чехії та Словаччини підтвердили намір у квітні відвідати Україну

Новий президент Чехії Петр Павел і президентка Словаччини Зузана Чапутова підтвердили журналістам у Братиславі, що планують разом поїхати до України в квітні. Про це повідомляє DPA.

Павел здійснив свою першу закордонну поїздку після присяги 9 березня. Після поділу Чехословаччини 30 років тому стало традицією, що президенти та прем’єр-міністри обох країн здійснюють свій перший і останній офіційний візит один до одного.

Крім традиційного наголосу на двосторонніх відносинах, війна в Україні була головною темою розмов Павела з його словацькою колегою Чапутовою.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Чехії Петром Павелом. Це вже друга розмова Зеленського з Петром Павелом після виборів президента Чехії і перша розмова після офіційного вступу нового президента Чехії на посаду.

Після початку повномасштабного вторгнення президентка Словаччини уже відвідувала Київ.

Чехія та Словаччина були одними з найбільш відданих політичних і військових прихильників України з моменту початку повномасштабного російського вторгнення рік тому.