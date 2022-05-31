Словаччина і Польща переконують скептиків у ЄС надати Україні статус кандидата на вступ у червні – Чапутова

Президент Словаччини Зузана Чапутова повідомила про ініціативу щодо переконання скептиків у ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Про це вона заявила журналістам під час свого візиту до Києва.

«Що стосується статусу кандидата, коли президент Дуда (президент польщі – ред.) був у Словаччині я запропонувала, щоб ми спільно почали пермовини з лідерами європейського союзу, які є більш стриманими щодо кандидатського статусу. Кожен з нас вів перемовини з такими лідерами. Ми ще плануємо організувати такі перемовини, не буду поки говорити з якими саме країнами…нам потрібна добра аргументація щодо кандидатского статусу і думаю буде вагомим, якщо ми зробимо ці кроки перед червневим самітом», – сказала президентка Словаччини.

Чапутова почала свій візит з відвідин зруйнованої внаслідок російської окупації Бородянки.

«Це глибоко торкнулося мене. Я бачила концентроване зло», – сказала вона.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Зузаною Чапутовою обговорювалася оборонна та економічна допомога, підтримка надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, а також посилення санкцій проти Росії.

«Внесок Словаччини у зміцнення нашої обороноздатності справді вагомий. Дуже високо ціную й особисту роль пані Президента в наданні оборонної допомоги Україні. Ця наша співпраця будується на спільному баченні, що надійний мир в Україні та в усій Європі можливий лише на основі повного відновлення територіальної цілісності та поваги до суверенітету нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що у червні країни-члени Євросоюзу на саміті підтримають рішення про статус України як кандидата.

Також президент Польщі Анджей Дуда закликав надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС у червні.