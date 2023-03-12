Зеленський провів першу після інавгурації розмову з новим президентом Чехії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Чехії Петром Павелом.



«Провів розмову з президентом Чехії Петром Павелом. Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух України до ЄС. Домовилися й надалі активно взаємодіяти. Підтримка Чехії важлива для України в боротьбі з агресією РФ», – написав він у твітері.

Це вже друга розмова Зеленський з Петром Павелом після виборів президента Чехії і перша розмова після офіційного вступу нового президента Чехії на посаду.

Перед цим, 29 січня, Зеленський особисто привітав Петра Павела із перемогою на виборах президента Чехії.

Після перемоги на виборах новообраний президент Чехії пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.

Петро Павел – кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015–2018 роках). Займає жорстку позицію до російського повномасштабного вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Його підтримують переважно прихильники правих, консервативних та ліберальних поглядів.