У Чехії вступив на посаду новий президент Петр Павел

Новий президент Чехії Петр Павел склав присягу і вступив на посаду, змінивши на посаді Мілоша Земана.

Урочиста церемонія інавгурації відбулася у Владиславській залі Празького Граду на засіданні обох палат парламенту – Сенату й палати депутатів.

Церемонію відвідали колишні президенти Вацлав Клаус і Мілош Земан, який очолював країну протягом останніх десяти років. Вони та інші високопосадовці Чехії увійшли до зали першими. Слідом за ними під звук фанфар увійшли Павел і його дружина.

У своїй інавгураційній промові Павел зазначив, що робота його передвиборчого штабу закінчилася і розпочалася складніша й триваліша робота для нової команди. «Команда сьогодні – це всі ми – і ті, хто голосував за мене, і ті, хто не голосував. Ми разом вирішуємо проблеми і лише разом можемо їх вирішити», – наголосив президент.

Після церемонії Петр Павел вийшов на балкон замку в Празькому Граді для виступу перед присутніми. Нового президента зустріли оплесками. Потім пролунав гімн Чехії.

Загалом у заході беруть участь близько 800 осіб, більшість із яких – депутати, сенатори, судді, ректори, посли та інші високопоставлені гості.

Територія Празького Граду вранці була доступна і для звичайних громадян. Вони могли дивитися інавгурацію на великих екранах. За безпекою стежать сотні поліцейських.

Урочистості завершаться увечері церемонією у соборі Святого Віта.

На президентських виборах у січні Петр Павел переміг у другому турі, набравши 58 відсотків голосів виборців. Такий результат вважають «рекордно високим» в історії президентських виборів у Чехії.

Петр Павел – кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015–2018 роках). Займає жорстку позицію до російського повномасштабного вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Павел пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.