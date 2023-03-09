У Празі відбудеться інавгурація новообраного президента

У Празькому граді у четвер відбудеться інавгурація новообраного президента Чехії, генерала у відставці Петера Павела. На президентських виборах він переміг у другому турі, набравши 58 відсотків голосів виборців. Такий результат вважають «рекордно високим» в історії президентських виборів у Чехії.

Павел змінить на посаді президента Мілоша Земана.

Петр Павел – кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015–2018 роках). Займає жорстку позицію до російського повномасштабного вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Павел пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.