Україна вимагає терміново скликати Радбез ООН через останню заяву Путіна

Україна вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку із заявою президента Росії Володимира Путіна про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. Про це йдеться у заяві МЗС України.

Київ очікує «ефективних дій щодо протидії ядерному шантажу Кремля» від постійних членів Радбезу ООН – Франції, Великобританії, США та Китаю.



Росія також є постійним членом цієї організації та має у ній право вето.



Київ назвав заяви РФ щодо намірів розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю «черговим провокативним кроком злочинного путінського режиму, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому».



«Росія вчергове підтверджує свою хронічну нездатність бути відповідальним розпорядником ядерної зброї як засобом стримування та попередження війни, а не інструментом погроз та залякування. Світ має об’єднатися проти того, хто ставить під загрозу майбутнє людської цивілізації», – йдеться у заяві відомства.

Також МЗС України закликає держави «Групи семи» та Євросоюзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі у разі згоди на розміщення на її території тактичної ядерної зброї від Росії.

Російський президент Володимир Путін 25 березня заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже протягом тривалого часу нібито просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.

Точного визначення тактичної ядерної зброї немає, очевидно, що йдеться про ядерні боєприпаси меншої потужності та про носії меншого радіусу дії, ніж стратегічна (міжконтинентальна) ядерна зброя. Офіційний радіус дії ракет «Іскандер» – до 500 кілометрів, тобто ракети, які розміщені в Білорусі, можуть загрожувати практично всій території Польщі, а частково також сусіднім з нею країнам.

У РНБО України після заяви Путіна зазначили, що Кремль взяв Білорусь в «ядерні заручники». НАТО називає ядерну риторику Росії небезпечною та безвідповідальною.