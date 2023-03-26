Подоляк щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі: «Путін зізнається, що програє»

Заявою щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі президент Росії Володимир Путін «фіксує свою участь у скоєнні злочину», наголосив у твітері радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, «Путін дуже передбачуваний».

«Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою», – написав Подоляк.

До того ж, таким чином президент Росії «порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї».

25 березня Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі.

За словами Путіна, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже довгий час просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.

Як випливає зі слів Путіна, рішення розмістити ядерну зброю в Білорусі остаточно ухвалене після того, як Велика Британія заявила про намір надати Україні снаряди зі збідненим ураном. Такі снаряди не належать до ядерної зброї. Проте Москва вкрай різко відреагувала на наміри Британії, звинувативши Лондон у ядерній ескалації і пообіцявши заходи у відповідь.