За минулу добу ЗСУ відбили понад 75 атак російської армії – Генштаб

Російські військові продовжують зосереджуватися на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Впродовж доби бійцям ЗСУ вдалося відбити понад 85 атак, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

«Минулої доби окупанти завдали 34 авіаційних та чотири ракетних ударів, здійснили понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення», – уточнили в Генштабі ЗСУ.

Також українські військові проінформували, що в Бердянську Запорізької області окупанти «видали розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати у міській комендатурі перепустки для переміщення тимчасово зайнятими територіями Запорізької області. Але за умови успішного проходження фільтрації. Перепустки видаватимуться окремо на людей та транспортні засоби».

Вранці 24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що, попри прогнози аналітиків про ймовірне послаблення російського наступу, війська РФ не припиняють штурм Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.