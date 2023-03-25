Спікер Держдуми пропонує заборонити МКС у Росії через ордер на арешт Путіна

Спікер Державної думи Росії Вʼячеслав Володін запропонував запровадити відповідальність «за сприяння та підтримку» Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі, який 17 березня видав ордер на арешт Володимира Путіна.

«Необхідно розробити зміни до законодавства, що забороняють будь-яку діяльність МКС на території нашої країни, а також передбачити відповідальність за сприяння та підтримку МКС», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім цього, Володін запропонував організувати роботу «щодо укладання двосторонніх угод з дружніми країнами, які передбачають обопільну відмову від співпраці та сприяння МКС».

Міжнародний кримінальний суд закидає Путіну відповідальність за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до Росії. Як пояснили в суді, є підстави вважати, що президент Росії несе особисту відповідальність за це. Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова підозрюється в аналогічних злочинах.

Путін тепер не може виїжджати до країн, які ратифікували Римський статут, та до країн, які визнають юрисдикцію суду (це 123 держави). Це всі країни Європи, вся Південна Америка (зокрема, і союзники Росії, як Венесуела), Таджикистан, Афганістан, Бразилія, Південна Африка, Центральноафриканська Республіка, Нігерія.

Раніше Слідчий комітет Росії оголосив, що порушив кримінальну справу проти прокурора та суддів МКС.