Блінкен: європейські члени МКС мають заарештувати Путіна, якщо він приїде

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 22 березня, що будь-яка європейська країна, яка є стороною Міжнародного кримінального суду (МКС), має заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде до такої країни.

«Гадаю, що будь-хто, хто є стороною в суді і має зобов’язання, має виконувати свої зобов’язання», – сказав Блінкен у відповідь на запитання сенатора-республіканця Ліндзі Грема на слуханнях у комітеті з асигнувань Сенату.

Блінкен не став говорити, чи видасть влада США президента Росії Міжнародному кримінальному суду, якщо він приїде до Сполучених Штатів, зазначивши, що США не є стороною в суді.

«Я не думаю, що він планує найближчим часом приїхати сюди», – відповів Блінкен.

Путін майже не залишав Росію впродовж останніх років, а до США він не їздив із 2015 року.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії.