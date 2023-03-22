МКС відкидає «погрози» після ордера на арешт Путіна

У Міжнародному кримінальному суді 22 березня висловили жаль з приводу «погроз» трибуналу через ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини. Про це повідомляє агенція France-Presse.

Президія Асамблеї держав-учасниць, яка об’єднує країни-члени МКС, заявила, що були «загрози проти Міжнародного кримінального суду, а також заходи, оголошені проти його прокурора та суддів».

Заступник голови російської Ради безпеки, колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив 20 березня, що спроби судити президента ядерної держави в Міжнародному кримінальному суді (МКС) матимуть «жахливі наслідки» для міжнародного права.

Також Медведєв написав, що Росія може відповісти на ці дії ракетним ударом по будівлі МКС.

«Судді МКС роздухарилися (специфічне російське просторічне слово, «розігналися» або «активізувалися» – ред.) марно. Дивіться, мовляв, ми хоробрі, не побоялися (у тексті вжите лайливе російське слово – ред.) підняти руку на найбільшу ядерну державу. На жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового «Онікса» з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому й війну не розпочнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож, громадяни судді, уважно дивіться у небо», – погрожує Медведєв.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії.