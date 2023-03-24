У Росії назвали число українських дітей, які чекають на воззʼєднання зі своїми родинами

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила 24 березня, що 56 українських дітей, які зараз перебувають в окупованому Криму та Краснодарському краї, очікують на воззʼєднання з родиною.

«Зараз в оздоровницях залишаються 56 дітей. Вони в безпеці і на звʼязку з родичами. Для кожної дитини є план дій, щоб вони воззʼєдналися з родиною», – йдеться в повідомленні Львової-Бєлової на її телеграм-каналі.

За словами Львової-Бєлової, на сьогодні 33 українських дитини повернулися до батьків у Харківській, Херсонській та Запорізькій областях. Дітей привезли додому самі батьки або довірена особа.

Російська чиновниця стверджує, що з жовтня 2022 року російська влада «послідовно сприяє воззʼєднанню дітей, які прибули на відпочинок» із зон конфлікту, і з цієї групи вже понад 2000 дітей повернулися до своїх родин.

Незалежного підтвердження всіх цих даних наразі немає.

Минулої п’ятниці, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Львової-Бєлової, а також президента РФ Володимира Путіна за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії. МКС заявив, що Львова-Бєлова може бути «відповідальна за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації».