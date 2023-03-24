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Семеро дітей повернулися до Херсона з окупованого Криму – ОВА

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін перед будівлею адміністрації, лютий 2023 року

До Херсона повернулися семеро дітей, яких російська окупаційна влада примусово вивезла з міста до Євпаторії у жовтні 2022 року. Про це 24 березня повідомив телеграм-канал Херсонської обласної адміністрації.

Дітей повернули завдяки зусиллям волонтерів благодійного фонду Save Ukraine, йдеться у повідомленні. 23 березня фонд розповів про повернення в Україну 17 дітей із Херсонської та Харківської областей, яких примусово вивезли до Росії під час окупації цих регіонів.

Також на підконтрольну урядові України територію вдалося повернути 9-річну дівчинку та 16-річного хлопця, повідомив 23 березня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен закликав родичів та опікунів, чиї діти перебувають на території Росії чи тимчасово окупованій території, звертатися в Офіс уповноваженого на гарячу лінію.

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