Місія ООН у новому звіті про ситуацію в Україні заявила про відповідальність «обох сторін»

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 24 березня презентувала доповідь про поводження з військовополоненими і загальну ситуацію з правами людини в Україні. Відповідальність за продовження порушень голова місії Матильда Богнер поклала на «обидві сторони конфлікту».

«Жорстокість і масштабний вплив на цивільне населення, які ми спостерігали протягом останнього року, триватимуть, якщо обидві сторони конфлікту не забезпечать повне дотримання міжнародного гуманітарного права», – сказала вона, презентуючи доповідь.

За її словами, місія, зокрема, занепокоєна довільними стратами 25 російських і 15 українських військовополонених.

Богнер уточнила, що її команда опитала понад 400 військовополонених, приблизно по 200 з кожного боку. При цьому, додала вона, Україна надала експертам ООН безперешкодний конфіденційний доступ до офіційних місць інтернування російських військовополонених, а Росія такого доступу не надала.

«Почну з російських військовослужбовців, які перебувають у полоні в Україні. Ми глибоко стурбовані зафіксованими нами довільними стратами до 25 російських військовополонених і осіб, які припинили участь у військових діях, що були вчинені ЗСУ. Часто це відбувалося одразу після захоплення в полон на полі бою. Хоча нам відомо, що органи влади України почали розслідування щодо п’яти випадків, що охоплює 22 жертви, ми не маємо даних про судові провадження щодо імовірних винуватців», – заявила голова місії.

За її словами, майже половина з 229 російських військовополонених, з якими розмовляли члени місії, заявляли про катування чи жорстоке поводження з ними. «Більшість таких випадків ставалися на перших етапах затримання і допиту», – сказала Богнер.

«Щодо поводження з українськими військовополоненими – ми також глибоко стурбовані свавільними стратами 15 українських військовополонених невдовзі після того, як вони були захоплені в полон російськими військами. ПВК «Вагнер» здійснило 11 із таких страт», – сказала вона.

За даними ООН, більшість українських військовополонених, які потрапили в полон під час бою, перед інтернуванням зазнавали катування і жорстокого поводження.

«Військові РФ і співробітники ФСБ катували їх для отримання військової інформації, залякування, приниження і помсти, наголошується в доповіді… Катування включали побиття, тортури електричним струмом, у деяких випадках – нанесення вогнепальних або колотих ран. Поширеним явищем була імітація страти», – зазначила Богнер.

За її словами, «умови тримання багатьох українських військових були шокуючими», а доступ до медичної допомоги часто був недостатнім або його взагалі не було. У доповіді вказано, що п’ятеро українських військовополонених померли під час інтернування через брак медичної допомоги.

«Кількість задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження під час інтернування, у пенітенціарних установах шокує, понад 84% людей зазнали такого поводження. Працівники цих установи піддавали цих полонених так званим «вітальним побиттям» після їх прибуття, регулярно били, катували електричним струмом під час перевірок у камерах або під час прогулянок територією установ», – заявила Богнер.

Вона додала, що колишні українські військовополонені повідомили, що боялися щотижневих походів у душ, які неминуче завершувалися побиттям і приниженням, часто із сексуальним підтекстом.

«Коли порушення відбуваються, потрібно вживати необхідних заходів насамперед у лавах самої армії, а також через проведення повних та ефективних розслідувань, притягнення до відповідальності винних і тих, хто ними командує», – підсумувала голова місії.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 19 березня підтвердило загибель 8 317 і поранення 13 892 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

16 березня в Женеві експерти Незалежної міжнародної слідчої комісії ООН​ презентували доповідь про зібрані свідчення порушень міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права упродовж останнього року повномасштабної збройної агресії РФ проти України.

Як наголосили комісари, чимало фактів – навмисні вбивства, напади на мирних жителів, незаконні ув’язнення, тортури, зґвалтування, примусове переміщення та депортація дітей – становлять воєнні злочини.

Коли у голови Комісії Еріка Мьосе журналісти уточнили, чи можна вважати наведені факти геноцидом, він відповів, що поки таких доказів не знайшов. Проте питання потребує подальшого розслідування, додав він.