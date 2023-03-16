«Ми не виявили, що в Україні був геноцид», – голова комісії ООН Ерік Мьосе

Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе під час пресконференції у Женеві повідомив, що є деякі аспекти, які можуть викликати питання щодо можливого геноциду. Як приклад таких аспектів Ерік Мьосе відзначив висловлювання російських медіа.

«Ми не виявили, що в Україні був геноцид. Але ми, звичайно, стежимо за всіма видами доказів у цій сфері. І ми відзначили, що є деякі аспекти, які можуть викликати питання щодо цього злочину. Наприклад, певні висловлювання у російських медіа, які спрямовані на певні групи. Але ми ще не робимо жодного висновку», – так він прокоментував виявлення можливих ознак геноциду щодо України.

Представниця Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ясмінка Джумхур повідомила, що деякі дії Росії приводять до висновку, що, можливо стався злочин проти людяності. Зокрема, вона згадала у цьому контексті систематичні атаки по енергетичній інфраструктурі України.

«Це впливає на життя людей, заклади охорони здоровʼя та доступ дітей до освіти. Це серйозно впливає на психічне здоров'я. Це були систематичні атаки на інфраструктуру. Ці два елементи підводять нас до висновку, що, можливо, стався злочин проти людства.

Коли ми говоримо про тортури, то також визнаємо, що виділені на це ресурси, місця й організація підштовхують нас до висновку, що, можливо, стався злочин проти людства», – розповіла Ясмінка Джумхур.