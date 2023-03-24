Росії передали тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну – координаційний штаб

Україна передала Росії тяжкопоранених полонених, захоплених від початку повномасштабного вторгнення, стан яких дозволяв транспортування. Як йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Координаційного штабу із поводження з військовополоненими, це була гуманітарна акція, здійснена в односторонньому порядку за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій.

«У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право», – заявили у штабі.

Про кількість цих полонених у повідомленні не йдеться.

«Водночас держава-агресорка, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей і жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення», – наголосили у координаційному штабі.

Там зауважили, що всі ці категорії громадян, згідно з міжнародним гуманітарним правом, мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов.

«Попри це, Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних і некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі», – йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, щоби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права і звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, від початку повномасштабного вторгнення з російського полону в результаті обмінів вдалося повернути майже дві тисячі українців. Останній таки обмін відбувся 7 березня, тоді в Україну повернулися з полону 130 військових.

Як повідомив представник ГУР Андрій Юсов, відповідні відомства мають дані про кількість українців, які перебувають у російському полоні, і кількість російських військових, які були захоплені або добровільно здалися в полон. Проте, за його словами, ці цифри зараз «не оприлюднють і не коментують».