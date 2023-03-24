Місія ООН із прав людини зафіксувала 133 жертви сексуального насильства в Україні

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні станом на кінець січня зафіксувала 133 жертви сексуального насильства в Україні. Про це, презентуючи нову доповідь місії, повідомила її голова Матильда Богнер.

«Жахлива ціна, яку люди платять за війну, також проявляється у випадках сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, які ми фіксуємо з 24 лютого минулого року. Станом на 31 січня цього року ми зафіксували 133 жертви, а саме – 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки», – сказала Богнер.

За її словами, 109 випадків, «імовірно, були скоєні військовими, правоохоронними органами і персоналом пенітенціарних установ Росії», 24 випадки, «ймовірно, були скоєні СБУ, поліцією України, українськими цивільними або членами тероборони».

Голова місії ООН зауважила, що сексуальне насильство часто відбувалося під час тримання під вартою цивільних осіб або військовополонених, а також у житлових районах, які перебували під контролем збройних сил Росії.

На початку березня у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» керівниця профільного управління Офісу генпрокурора України Ірина Діденко повідомила, що за час повномасштабної війни Росії проти України зафіксовано 156 фактів сексуального насильства з боку російських військових, більшість із них – у Херсоні та Київській області.

Вона наголосила, що йдеться про справи, де «постраждала особа погодилася на відкриття кримінального процесу, будучи проінформованою, що її очікує».

Насильства зазнавали як жінки, так і чоловіки та діти, сказала представниця Офісу генпрокурора. За її словами, правоохоронцям вдається ідентифікувати деяких російських військових, причетних до скоєння таких злочинів.