До родини вдалося повернути двох дітей з окупованих територій – Лубінець

На підконтрольну урядові України територію вдалося повернути 9-річну дівчинку та 16-річного хлопця, повідомив 23 березня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Додому вдалося повернути двох українських дітей. Звернення про необхідність повернення дітей з тимчасово окупованої території України надійшло від жінки, яка раніше перебувала у російському полоні», – написав чиновник у телеграмі.

Тепер діти перебувають разом із родиною. Повернення вдалося здійснити завдяки взаємодії омбудсменів України та Росії.

Лубінець закликав родичів та опікунів, чиї діти перебувають на території Росії чи тимчасово окупованій території, звертатися в Офіс уповноваженого на гарячу лінію.