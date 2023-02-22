Від моря та сонця до війни: як в окупованому Криму «роблять росіян» з українських дітей

Російська влада під час повномасштабного вторгнення своєї армії в Україну активізувала зусилля з ідеологічного «перевиховання» українських дітей, які опинилися на окупованих територіях, заявляють дослідники та правозахисники. За їхніми словами, Росія під виглядом гуманітарної місії вивозить цих дітей до анексованого Криму та Росії, де організовує для них «табори перевиховання». Про те, як Росія перетворила освіту в Криму на «інструмент знищення української ідентичності», розповідаємо у матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Про масову мілітаризацію дітей у Криму правозахисники заявляють протягом майже дев'яти років, поки півострів анексований Росією. «Юнармія», воєнізовані гуртки, ідеологічні уроки у школах та інші заходи багато років формували у дітей толерантне ставлення до російської армії та готовність воювати за Росію, зазначають вони.

Після початку Росією повномасштабного військового вторгнення в Україну ця політика поширилася на нові території України, окуповані російськими військами. І тепер Крим почав виконувати роль одного з хабів Росії з ідеологічного перевиховання українських дітей, стверджують українські та американські фахівці, які аналізували ситуацію в освітній та гуманітарній сферах на окупованих Росією територіях України.

«Російські ідеї» та «політичне перевиховання»

Під час вторгнення в Україну російська влада організувала в окупованому Криму мережу таборів для «перевиховання» та усиновлення українських дітей, повідомляє у своєму звіті Лабораторія гуманітарних досліджень факультету охорони здоров'я Єльського університету.

У більшості цих закладів відбувається «ідеологічне перевиховання» дітей віком від чотирьох місяців до 17 років

Ця мережа, як мовиться у звіті, складається з не менш як чотирьох десятків закладів, у яких перебувають щонайменше шість тисяч українських дітей, вивезених з окупованих Росією регіонів Донбасу, Харківської, Херсонської та Запорізької областей до того, як ці території були повернуті ЗСУ під контроль України.

«Більшість таборів – це оздоровчі заклади, куди дітей відвозять нібито на відпочинок. Решту таборів росіяни використовують для розміщення дітей, яких привезли для виховання чи усиновлення в Росії. У більшості цих закладів відбувається «ідеологічне перевиховання» дітей віком від чотирьох місяців до 17 років», – йдеться у звіті.

Українським дітям у цих таборах насаджують російські ідеї в академічній, культурній, патріотичній, військовій сферах

Як стверджують автори документа, у таборах окупованого Криму, а також у різних регіонах Росії українських дітей навчають і поводження з вогнепальною зброєю та військовою технікою.

«Українським дітям у цих таборах насаджують російські ідеї в академічній, культурній, патріотичній, військовій сферах. Росіяни тиснуть на батьків, щоб отримати згоду на відправлення дітей до таборів. Деякі з опитаних батьків розповіли, що не погоджувалися віддавати своїх дітей у такі заклади, проте їх відправили», – стверджують у Єльському університеті.

Про подальшу долю цих дітей не повідомляється.

«Катують морем і радянськими мультиками»

Кримські курортні та оздоровчі заклади не приховують, що приймають дітей з окупованих територій, але публічно не афішують ідеологічну роботу з ними.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) раніше доповідав віцеспікеру Держдуми Росії Ганні Кузнецовій, що дітей з окупованих українських регіонів доставляють на півострів через аеропорти російських Мінеральних Вод і Ставрополя з наступним переїздом до курортних установ через Керч та Сімферополь.

Справжній дитячий кошмар і дитячий ГУЛАГ

«Так, ось такі «погані росіяни»: катують дітей морем, сонцем, цілющим кліматом, освітніми та розважальними програмами, а можливо, навіть радянськими мультиками. Справжній дитячий кошмар та дитячий ГУЛАГ», – сказав Сергій Аксьонов, коментуючи дослідження Єльського університету.

Він при цьому зазначає, що «з таких дітей виростуть вільні, здорові, освічені та патріотичні громадяни великої Росії».

Кількість українських дітей, вивезених до Криму з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, може бути й суттєвішою, ніж зазначено у звіті Єльського університету. Тільки в офіційних повідомленнях російської влади півострова йдеться про не менше, ніж десять тисяч таких дітей, завезених до Криму офіційно під виглядом відпочинку.

Восени 2022 року Сергій Аксьонов анонсував прибуття на відпочинок до Криму за кошти федерального бюджету п'яти тисяч дітей із Херсонської області. На той момент більша її частина була окупована російськими військами.

У серпні він повідомляв про прийом на півострові близько двох тисяч дітей із окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

У липні в Євпаторії приймали 300 дітей з окупованих Росією регіонів Донецької області.

Ще стільки ж дітей із Маруполя у липні 2022 року оздоровлювали в Євпаторії за путівками, подарованими владою Тульської області Росії.

Загалом торік, за даними спікера російського парламенту Криму Володимира Константинова, для відпочинку та оздоровлення півострів відвідали 10 тисяч дітей із «нових суб'єктів Росії» (так у Росії називають регіони України, окуповані під час повномасштабного вторгнення російських військ – ред.).

Вчорашні діти воюють у російській армії

Наявність на окупованих Росією територіях України молодіжних таборів, які знищують українську ідентичність дітей, підтверджує представниця громадської організації «Центр громадянської освіти Альменда» Марія Суляліна. Цей процес всупереч заявам російської влади про «море та мультики» має ознаки геноциду, каже вона.

Це також і про дії Росії в освіті – знищення, переформатування та створення російської ідентичності у наших дітей

«У Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього згадується про передачу дітей з однієї групи до іншої. І тут якраз має бути належна кваліфікація. На мою думку, передачу дітей з однієї групи в іншу не обов'язково слід розглядати як фізичну дію. Це також і про дії Росії в освіті – знищення, переформатування та створення російської ідентичності у наших дітей», – повідомила Марія Суляліна під час презентації звіту «Кримський сценарій»: як Росія знищує українську ідентичність дітей на окупованих територіях України» у Києві 17 лютого.

Така політика щодо дітей особливо небезпечна, оскільки вони через вік не можуть протистояти пропаганді й тому легше сприймають нав'язувані наративи, особливо коли це відбувається в гуртках і молодіжних організаціях, стверджує вона.

«На жаль, ми вже бачимо цей вплив. Тому що дітей, які зазнали мілітаризації, залучають до російської армії. І ми не знаємо, скільки з них воюють зараз на боці Росії та вмирають за неї», – зазначає Марія Суляліна.

«Ідеологія війни»

Політика російської влади, спрямована на боротьбу з українською ідентичністю в Криму та інших окупованих територіях України, вже відкрито стосується не лише дітей, а й їхніх батьків. З ними тепер теж проводитимуть «Розмови про важливе» – «патріотичні» уроки, запроваджені у російських школах від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Російська влада називає ці уроки програмою виховання патріотизму. А правозахисники стверджують, що є елементом «насадження військової ідеології».

Через такий наратив відбувається ідеологічна обробка українських дітей, щоб виховати нове покоління для російської армії

«Щотижневі заняття «Розмови про важливе» мають на меті насадження «правильної» ідеології, насадження російських цінностей, наприклад, таких, як служба в російській армії. І на території окупованого Криму, і на території окупованих частин Запорізької та Херсонської областей запроваджується російське розуміння патріотизму. Згідно з ним, любов до вітчизни нерозривно пов'язана з виконанням військового обов'язку. І нібито без служби в російській армії не можна вважати себе патріотом Росії. Саме через такий наратив відбувається ідеологічна обробка українських дітей, щоб виховати нове покоління для російської армії», – каже аналітик «Альменди» Анастасія Воробйова.

За її словами, у такій стратегії немає нічого нового, її практикували ще за радянських часів. Правозахисники називають це явище індоктринацією – насадженням ідеології, яка в цьому випадку закріплює та пропагує ідеї панування тоталітарного режиму.

Політика російської влади в окупованому Криму є «лінгвоцидом і етноцидом» українців, вважає представник Крайової Ради українців Криму Андрій Щекун.

Мета Росії – знищити українську ідентичність та асимілювати українців на окупованих територіях

«Мета Росії – знищити українську ідентичність та асимілювати українців на окупованих територіях. Щоб ті, хто сьогодні дискриміновані, стали «росіянами». Це відбувається насамперед через освіту», – каже він.

Припинити це, на думку Андрія Щекуна, можливо, лише деокупувавши Крим.

Він вважає за необхідне документувати всіх, хто причетний до процесу знищення української ідентичності в Криму, щоб вони понесли відповідальність за це.