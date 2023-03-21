«Сховатися немає де»: як Росія проводить мобілізацію на окупованих територіях

Чи намагається Росія залучити до лав своєї армії жителів окупованих територій України? У яких регіонах вже почали працювати російські військкомати, і які завдання вони виконують? Чи вступають жителі окупованих територій до так званих добровольчих батальйонів, і чим це їм загрожує, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

У Маріуполі починають працювати російські військкомати, повідомив 9 березня радник міського голови Петро Андрющенко. Він оприлюднив указ, підписаний ватажком незаконного збройного угруповання «ДНР» Денисом Пушиліним , згідно з яким військкомати мають бути створені у Маріуполі та районі. Ці структури мають забезпечити повний облік всіх чоловіків від 2006 року народження. Також працівники військкоматів мають забезпечити виконання мобілізаційних завдань, які надала Росія, зазначив Андрющенко. До 30 квітня вони мають прозвітувати, скільки чоловіків у Маріуполі поставили на облік. Також повідомляється, що медичні заклади міста розпочинають працювати на огляди для військкоматів.

Він оприлюднив указ, підписаний ватажком незаконного збройного угруповання «ДНР» , згідно з яким військкомати мають бути створені у Маріуполі та районі. Ці структури мають забезпечити повний облік всіх чоловіків від 2006 року народження. Також працівники військкоматів мають забезпечити виконання мобілізаційних завдань, які надала Росія, зазначив Андрющенко. До 30 квітня вони мають прозвітувати, скільки чоловіків у Маріуполі поставили на облік. Також повідомляється, що медичні заклади міста розпочинають працювати на огляди для військкоматів. Тим часом на окупованій частині Запорізької області оголосили про формування так званого «народного ополчення». Відповідний указ видав призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора регіону Євген Балицький . Він зазначив, що головні завдання підрозділів цього «народного ополчення» – це охорона громадського порядку та об'єктів життєзабезпечення області, а також «захист державної власності та майна місцевих жителів». Балицький повідомив, що учасники цього формування проходитимуть підготовку на полігоні з «досвідченими інструкторами».

. Він зазначив, що головні завдання підрозділів цього «народного ополчення» – це охорона громадського порядку та об'єктів життєзабезпечення області, а також «захист державної власності та майна місцевих жителів». Балицький повідомив, що учасники цього формування проходитимуть підготовку на полігоні з «досвідченими інструкторами». Цю інформацію прокоментував міський голова Мелітополя Іван Федоров 10 березня в ефірі телемарафону. Він зазначив, що після захоплення частин Донецької та Луганської областей у 2014 році російські окупаційні сили там створили так звану «народну міліцію», яку згодом трансформували в армійські корпуси угруповань «ЛДНР». На окупованій частині Запорізької області окупаційні чиновники вже втретє намагаються змусити місцевих жителів воювати за Росію, стверджує Федоров.

«Заганяють у глухий кут»

Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що російські окупаційні сили намагаються у будь-який спосіб залучити місцеве населення до власних військових формувань.

«Якщо людина немає можливості якимось чином заробляти гроші, єдиний вихід, який залишається, до якого підводять – треба йти та записуватися до якихось військових угрупувань. Певною мірою долучатися до їхньої мобілізації й брати участь у бойових діях. Тобто людей просто заганяють таким чином у глухий кут участі у війні», – зазначив Орлов.

РФ будь-яким чином намагається залучити місцеве населення до участі у війні

«Примусове залучення чоловіків до участі, або в організації оборони, або в підтримці військової інфраструктури, або напряму в участі у військових формуваннях, воно присутнє. Воно відбувалося з самого початку захоплення територій. Тому що оскільки РФ і її військові угрупування мають дуже великі втрати на сьогодні і на сході України – під Бахмутом, і на інших напрямках, то утримання цих територій потребують відповідно свого ресурсу, який безпосередньо російською владою вбачається саме з цих територій. Тобто будь-яким чином залучити місцеве населення до участі в цій війні», – додав він.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.



Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофєєв каже, що в окупованій частині регіону військкомати працюють здебільшого у прихованому форматі.

Зараз окупаційна влада створює мобільні бригади для того, щоб якомога більше залучити військовозобов’язаних і залучити їх до російського громадянства

«Їхнє (окупаційних сил – ред.) завдання – це повністю сформувати базу військовозобов’язаних, які отримали російське громадянство. Це для них таке мегазавдання. Зараз окупаційна влада створює мобільні бригади для того, щоб якомога більше залучити військовозобов’язаних і залучити їх до російського громадянства. Тому таке приховане мегазавдання військкомату – це створення такої бази даних військовозобов’язаних», – розповів депутат.

«Ми розуміємо і попереджаємо всіх наших мешканців ТОТ, що з моменту отримання російського громадянства на вас накладаються всі ті ж зобов’язання, що накладаються до військовозобов’язаних РФ. Тому в разі оголошення ще однієї хвилі, офіційної хвилі мобілізації, у військовозобов’язаних не буде можливості уникнути потрапляння до окупаційної армії», – наголосив він.

Один з таких військкоматів працює в окупованому Мелітополі, каже Тімофєєв.

Завдання номер один зараз в окупаційної влади – це якраз примусово зробити російську паспортизацію серед мешканців ТОТ

«Іноді туди приходять охочі записуватися до лав того ж «батальйону Судоплатова», зараз буде «народне ополчення». Але вимоги примусового відвідання військкомату окупаційна влада не вимагає. Чому? Щоб не наробити розголосу, що ті, хто отримають російське громадянство, потім потрапляють до лав окупаційної армії. Тобто завдання номер один зараз в окупаційної влади – це якраз примусово зробити російську паспортизацію серед мешканців ТОТ, а вже потім їх будуть долучати до виконання окупаційних завдань», – пояснив депутат.

Створення військових формувань дозволяє окупаційним чиновникам отримувати фінансування з Росії, зазначив він.

«Наприкінці минулого року було створено (окупаційною владою – ред.) так зване державне унітарне підприємство «батальйон ім. Судоплатова». Тобто це державне підприємство дає можливість гауляйтеру Євгену Балицькому (призначений Кремлем керувати захопленою частиною Запорізької області – ред.) напряму залучати бюджетні кошти РФ для фінансування цього батальйону», – каже Тімофєєв.

Місто Мелітополь буквально обклеєне різними об’явами про те, що прямо зараз здійснюється набір до батальйону різних посад військовослужбовців

«Наразі ми бачимо певні ознаки, що бюджетне фінансування «батальйону Судоплатова» вже пішло. Місто Мелітополь буквально обклеєне різними об’явами про те, що прямо зараз здійснюється набір до батальйону різних посад військовослужбовців: сапери, солдати, піхота, снайпери. І якраз підготовка документів – це завдання покладається на військкомати», – пояснив депутат.

«Прихована мобілізація»

Запорізьке видання «5 редакція» 16 березня повідомило, що у Бердянську до так званого «народного ополчення» Запорізької області приймають всіх повнолітніх жителів, які мають паспорти Росії, також тих, кого називають «особами без громадянства», що постійно проживають на захопленій території області. У сусідніх містах вже є практика взяття на військовий облік студентів місцевих навчальних закладів, а також ведуться пошуки «добровольців» за списками працівників місцевих підприємств, зазначили журналісти.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зауважив, що формування так званих добровольчих батальйонів на окупованих територіях цілком може стати примусовим.

«Росія проводить таку приховану мобілізацію на своїй території і відповідно, окуповані території можуть бути з будь-якого моменту залучені до примусової мобілізації.

Для жителів окупованої Запорізької області й Бердянського району є дуже показовим приклад окупованої Донецької та Луганської області, де ще рік тому навесні було дуже багато інформації, що на вулицях просто хапали людей, чоловіків і їхня подальша доля невідома», – каже Дудукалов.

За його даними, у Бердянському районі російські окупанти перевіряють чоловіків призовного віку.

Зупинять чоловіків для перевірки телефонів чи документів і під цим приводом записують їх в якісь списки, що вони знаходяться у віці, який підлягає мобілізації

«Почастішали випадки, коли зупинять чоловіків для перевірки телефонів чи документів і під цим приводом записують їх в якісь списки, що вони знаходяться у віці, який підлягає мобілізації. Це поки на словах і на таких неофіційних списках, але розуміємо, що певна підготовка ведеться. Коли зміниться риторика з добровільного на обов'язкове, невідомо. Це може статися в будь-який момент», – зауважив посадовець.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Маріуполь: «молодь на облік»

Головна редакторка маріупольського видання «0629» Анна Романенко розповіла, що російські військкомати вже почали працювати у кількох районах окупованого міста.

«Точно працюють у двох районах – у Кальміуському, який зараз окупанти називають Іллічівським, і в Центральному районі, але можливо що й в інших, просто в мене інформація точно по двох працюючих військкоматах в цих районах», – поділилася журналістка.

Почали, в першу чергу, з молоді. Саме студентів у примусовому порядку всіх погнали в ці військкомати ставити на облік

«З чого вони почали? Вони (окупанти – ред.) почали, в першу чергу, з молоді. Саме студентів у примусовому порядку всіх погнали в ці військкомати ставити на облік. І в школах, і в навчальних закладах, які вони кваліфікують як виші, такий процес почався. Вони залучають вчителів і директорів цих навчальних закладів, змушують їх в обов’язковому порядку сприяти постанові на облік, щоб вони просто виводили групи окремі в певні дні й ті організовано йшли та ставали на облік. Тому, я думаю, що у тих молодих людей, яким вже виповнилося 16 років, немає шансу уникнути там військового обліку», – зауважила вона.

Інформації про те, що молодих людей відразу після постановки на облік відправляють на фронт, немає, каже Романенко. Втім, зазначила вона, туди відправляють тих чоловіків призовного віку, які отримали російські паспорти.

«Ми дізналися про те, що двоє чоловіків, вони не працюють ні в яких установах, так би мовити, бюджетних (окупаційних – ред.), проте вони отримали російський паспорт. Я знаю двох таких чоловіків, обом по 35 років, і десь через тиждень вони отримали повістки – з’явитися у військкомат, вони вже мобілізовані», – розповіла вона.

Маю інформацію про те, що деякі викладачі навчальних закладів, які приводять дітей до військкоматів, також отримують мобілізаційні приписи

«Є також факт про те, що троє працівників комунального підприємства «Автодор», роботу якого окупанти відновили, також потрапили під призов. І я маю інформацію про те, що деякі викладачі навчальних закладів, які приводять дітей до військкоматів, також отримують мобілізаційні приписи. І такі факти вже є», – розповіла журналістка.

Мобілізовані маріупольці не проходять військовий вишкіл перед участю у бойових діях, зазначила Романенко.

«Я точно знаю, що коли вони отримують цей призов мобілізаційний, ці люди не мають жодної підготовки військової, жодної. Їхня подальша доля невідома. І немає можливості з ними відстежити зв’язок на жаль», – додала співрозмовниця.

Вона зауважила, що сховатися від мобілізації у Маріуполі немає де.

«Насправді є тільки два виходи з цієї ситуації. Перший стає дуже важким і малоймовірним – це виїхати за межі окупованої території навіть шляхом через РФ. Але, коли ти вже маєш цей мобілізаційний призов, це дуже ризиковано і маловірогідно це зробити. Тому це просто такий сигнал для всіх чоловіків, які ще таких призовів мобілізаційних не отримують, просто подумати й щось вирішити для себе. Можливо все ж наважитися на те, щоб залишити територію», – каже Романенко.

Єдина порада, яка залишається, це здаватися в полон, якщо ти вже потрапляєш на фронт

«Коли ти вже мобілізований, я не знаю як можна уникати контактів з військкоматом. Звісно дають поради експерти такі, що просто ігнорувати, не брати до рук будь-яких посвідчень, нікуди не з’являтися. Але як ти зможеш далі працювати, наприклад, якщо ти працюєш в окупаційній адміністрації, то це неможливо.

Ти маєш перейти в якесь підпілля, але це неможливо. Це ж не якесь велике місто як Москва чи Санкт-Петербург, це місто, яке напівзруйноване і приховатися там доволі складно. Тому єдина порада, яка залишається, це здаватися в полон, якщо ти вже потрапляєш на фронт», – зазначила журналістка.

Замість армії РФ окупаційна поліція

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що у лівобережній частині регіону, яка перебуває в окупації, військкомати не створюються.

Можливості розгортати військкомати й залучати наших громадян до своєї окупаційної армії в них немає

«Продовжують тиск з огляду на примусову паспортизацію. Тому, що ще незначна кількість людей отримала російські паспорти. Окупанти навіть записують там пропагандистські відео, те, що будуть вживати якісь додаткові заходи до так званих «ждунів». Вони називають так наших людей, які чекають Збройні сили України. Тому можливості розгортати військкомати й залучати наших громадян до своєї окупаційної армії в них немає», – каже Хлань.

Створення окупаційною владою добровольчого батальйону також успіху не мало, стверджує депутат. Єдине формування, яке зараз працює у регіоні – це окупаційна поліція.

«З огляду на те, що безробіття тотальне і на зараз окупанти унеможливили взагалі виїзд з окупованої території й тим самим закликають вступати до окупаційної поліції, але зазначають, що поліція буде використовуватись виключно для охорони правопорядку так званого. Але ж насправді відбувається абсолютно інше», – зазначає Хлань.

Фактично поліцію використовують для військових цілей

«Ті, хто зголосився на співпрацю з окупантами й пішов до окупаційної поліції, тих використовують на чергуваннях на блок-постах разом з військовими РФ і несуть вони ті самі функції й ті самі обов’язки, як і військові РФ. Також використовують поліціянтів для супроводження військових колон і військової техніки. Тобто фактично поліцію, яку вони оголосили для правопорядку, використовують для військових цілей. Тобто це така прихована мобілізація», – зауважив депутат.

Чи буде примусова мобілізація в РФ?

В Росії 1 квітня може початися новий набір військовослужбовців-контрактників. Російське Міноборони планує поповнити армію на 400 тисяч солдатів, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Зазначається, що відомство розіслало до регіонів рознарядки із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані відповідні документи. Основна частина роботи з набору контрактників ляже на співробітників військкоматів, а відповідатимуть за виконання плану губернатори.

За планами російського Міноборони, у Челябінській та Свердловській областях на службу мають надійти по 10 тисяч осіб, у Пермському краї – 9 тисяч. Повідомляється також, що жителям Воронезької області знову почали роздавати повістки у військкомати, як це було у вересні 2022 року після оголошеної Путіним «часткової мобілізації». При цьому в уряді регіону зазначили, що єдина мета цього – уточнення даних військового обліку, пишуть журналісти.

За даними ЗМІ, військкомати намагаються компенсувати втрати російської армії у дефіцитних військових спеціальностях, зараз це водії бронемашин та артилеристи. Втім, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 14 березня заявив, що у Кремлі не обговорюють можливості проведення другої хвилі мобілізації, повідомило російське агентство ТАСС.

14 березня заявив, що у Кремлі не обговорюють можливості проведення другої хвилі мобілізації, повідомило російське агентство ТАСС. В Головному управлінні розвідки України повідомили, що Росія приховано щомісяця мобілізує по 20 тисяч людей у війська.

у війська. За офіційними даними, з вересня 2022 року за мобілізацією на військову службу призвали понад 330 тисяч росіян, які перебували в запасі. Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації. Після цього Путін також оголосив про закінчення призову, проте не підписав відповідного указу. Таким чином, офіційно мобілізація в Росії триває.

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що повну мобілізацію в Росії можуть провести лише у випадку оголошення воєнного стану.

Воєнний стан Путін оголошувати не хоче і не буде. Тому зараз поставлені такі жорсткі критерії для військкоматів.

«Саме слово контрактники – це не про мобілізацію, це про те, що людей будуть, вже почали викликати до військкомату, де різними способами будуть примушувати, обіцяти золоті гори, щоб люди підписували контракт. Це, тому що про повну мобілізацію можна говорити, якщо буде воєнний стан. Воєнний стан Путін оголошувати не хоче і не буде. Тому зараз поставлені такі жорсткі критерії для військкоматів. Це не означає, що людину по повістці будуть одразу відправляти до війська. Тому ці плани набрати ще 400 тис., я вважаю поки що нереальними», – сказав експерт.

Добровольці, які хотіли долучитися до лав російської армії або до військових формувань, вже це зробили, підкреслив він.

Мобілізаційні ресурси у них є. Все-таки це країна зі 140 млн населення

«Залишилися тільки ті, яких потрібно мобілізувати, майже примусово. Єдина можливість набрати зараз достатньо велику кількість людей це повна мобілізація, це закриття кордонів, це фактично примусова мобілізація, яку ми маємо зараз. А мобілізаційні ресурси у них є. Все-таки це країна зі 140 млн населення і наші 40 млн це різні речі. У них є можливості, але для цього потрібне політичне рішення», – пояснив Жирохов.

Експерт каже, що мобілізовані росіяни будуть готові до відправки на фронт за 2-3 місяці.

Маленька радянська армія завжди програє великій радянській армії

«Росіянам вдалося нав'язати Україні свою формулу бойових дій. Тобто це формула часів Другої світової війни – у кого більше людей той і перемагає. На жаль, у нас зараз немає якісної переваги. Розумієте, маленька радянська армія завжди програє великій радянській армії», – зауважив експерт.

«Будь-яке підсилення особовим складом російської армії – це мінус на якійсь ділянці фронту і чисто теоретично це може означати стратегічний прорив. Тому зараз наші військові й просять більш сучасну західну зброю», – додав він.

США надають Україні черговий пакет військової допомоги обсягом 350 мільйонів доларів, повідомив 20 березня державний секретар Ентоні Блінкен. «Цей пакет військової допомоги включає більше боєприпасів для наданих США HIMARS і гаубиць, які Україна використовує для свого захисту, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракет HARM, протитанкової зброї, річкових катерів та іншого обладнання», – цитує Блінкена Держдепартамент США.

«Цей пакет військової допомоги включає більше боєприпасів для наданих США HIMARS і гаубиць, які Україна використовує для свого захисту, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракет HARM, протитанкової зброї, річкових катерів та іншого обладнання», – цитує Блінкена Держдепартамент США. Раніше в Пентагоні заявили, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому також заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.

У лютому міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою.