Воєнні злочини та злочини проти людяності: звіт комісії ООН про дії російської армії в Україні

Російська влада скоїла численні порушення міжнародного права у регіонах України в ході повномасштабного вторгнення – про це йдеться в звіті Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні, який вона оприлюднила 16 березня.

Згідно з текстом, члени Комісії відвідали 56 населених пунктів та опитали 348 жінок і 247 чоловіків, «оглянули місця руйнувань, захоронень, місця ув’язнення і катувань, а також залишки зброї, та ознайомилися з великою кількістю документів і звітів».

«До воєнних злочинів належать напади на цивільне населення та об'єкти енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інші види сексуального насильства, а також незаконне переміщення та депортація дітей», – йдеться в пресрелізі на основі звіту.

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У документі Комісія наводить встановлені факти нападів російських військ на цивільну інфраструктуру, сексуального насильства над цивільними, незаконні вивезення мирних жителів, в тому числі дітей, до Росії.

Крім того, автори звіту звернули увагу на атаки на енергетичну інфраструктуру, які почалися минулої осені.

«Крім того, Комісія встановила, що, починаючи з 10 жовтня 2022 року, серійні атаки російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру України та застосування тортур російською владою можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності», – йдеться в звіті.

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Комісія рекомендувала розслідувати факти злочинів і «притягнути винних до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівні».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.