Пентагон блокує передачу доказів злочинів Росії до суду в Гаазі – ЗМІ

Пентагон блокує передачу адміністрацією президента США Джо Байдена доказів воєнних злочинів Росії проти України до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Про повідомляє видання The New York Times з посиланням на нинішніх і колишніх поінформованих чиновників.



За даними видання, військові побоюються створення прецеденту, який може допомогти почати переслідування американців.

Як пише The New York Times, решта адміністрації, включно з розвідувальними службами, Державним департаментом і Департаментом юстиції, виступає за надання суду доказів.



Повідомляється, що йдеться про докази, пов’язані з розслідуванням, яке розпочав головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан після вторгнення Росії в Україну рік тому – зокрема, матеріали про рішення російських офіційних осіб навмисно цілити по цивільній інфраструктурі та викрадати тисячі українських дітей з окупованої території.



Представники Пентагону, Державного департаменту, Міністерства юстиції та офісу директора національної розвідки відмовилися від коментарів або не відповіли на запити видання.

3 березня уряд ухвалив проєкт угоди з Міжнародним кримінальним судом про створення офісу Міжнародного кримінального суду в Україні. Головним напрямком роботи буде розслідуванням справ, що перебувають на розгляді суду з початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році.

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У березні минулого року Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду оголосив про початок розслідування щодо скоєння на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.