Розвідка Британії прокоментувала проголошення Росією окупованого Мелітополя «центром Запоріжжя»

Проголошення окупованого Мелітополя «центром Запорізької області» є визнанням того, що Росія навряд чи зможе захопити значні території в найближчому майбутньому – про це заявила розвідка Великої Британії, яку цитує міністерство оборони країни.

Відомство вказує на те, що російські війська так і не змогли окупувати місто Запоріжжя, розташоване наразі в близько 35 кілометрах від лінії фронту.

«Тихе проголошення альтернативної столиці є ймовірно мовчазним визнанням всередині системи Росії, що її сили мають дуже маленькі шанси захопити раніше заплановані великі цілі у найближчому майбутньому», – йдеться в зведенні.

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Російська окупаційна влада захопленої частини Запорізької області на початку березня проголосила Мелітополь «обласним центром».

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого 2022 року.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення до України. До цього з 2014 року вона окупувала частину Донбасу та український півострів Крим. У вересні милого року Москва оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.