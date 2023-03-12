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У Запорізькій області окупантам бракує коштів навіть на «імітацію освіти» – мер Мелітополя

«Рашисти використовують школи на тимчасово окупованих територіях виключно для промивання мізків юним українцям. Але навіть на якісну імітацію освіти коштів не вистачає», – Іван Федоров

Російським окупантам бракує коштів навіть на «імітацію освіти» в школах в окупованій частині Запорізької області, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі 12 березня.

«Рашисти використовують школи на тимчасово окупованих територіях виключно для промивання мізків юним українцям. Але навіть на якісну імітацію освіти коштів не вистачає», – написав він.

Федоров зазначив, що «російські військові з гордістю заявили, що в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей з’являться десять «флагманських шкіл» – із ремонтом та шкільним обладнанням».

«Буду справедливим, привід для гордості в окупантів є: для РФ школи з ремонтом і сучасним обладнанням дійсно дивина. Але наших мешканців ремонтами в школі точно не здивуєш», – додав мер Мелітополя.

Він також зазначив, що «поки окупанти фантазують, українці чітко розуміють, що про освіту в школах в окупації не йдеться, тож вони чекають на деокупацію».

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.

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