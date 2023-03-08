ЗСУ готують контрнаступ: де він може бути та коли?

Британське видання The Economist підрахувало, що 40% усієї військової допомоги, яку Пентагон пообіцяв Україні з початку війни, надійшло до ЗСУ за три місяці з 9 грудня 2022 року.

Потік західної зброї «перетворився зі струмка на річку», що дає надію на потужний український контрудар по позиціях військ РФ. В результаті, за підрахунками журналістів, близько третини ЗСУ будуть озброєні за стандартами НАТО.

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Головком ЗСУ Валерій Залужний розраховує, що до початку квітня – коли більшість обіцяної Заходом важкої техніки прибуде в Україну – у нього будуть три нові армійські корпуси, кожен з яких складатиметься із шести бригад. У кожному корпусі буде близько 20 тисяч осіб, озброєних та навчених за стандартами НАТО.

Також журналісти зазначили, що Залужний не потрапив у пастку Бахмуту. Росія, нарощуючи штурм міста, розраховувала «спалити» українські резерви, підготовлені для контрнаступу. Проте, за даними західних розвідок, втрати РФ у 5 разів перевищують втрати ЗСУ. Щодня український Генштаб звітує про знищення кількох сотень російських військових – це число наближається до тисячі на добу.

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Українські військові чиновники та президент Зеленський не приховують, що готуються до контрнаступу на позиції військ Росії в Україні.

На думку військових аналітиків, ідеальним напрямком контрудару буде південь України – Мелітополь чи Маріуполь, щоб розсікти угруповання армії РФ надвоє. На цих напрямках Росія зараз практично не атакує, а лише готується відбивати український удар.

Головні питання випуску:

Коли Україна буде готова завдати контрудар по позиціях армії Росії?

Чи може український контрнаступ розпочатися одночасно зі спробами Росії штурмувати Донбас?

І як Росія готується зустрічати «Леопарди» та «Бредлі» на полі бою?