Звуки вибухів у Запоріжжі. Влада розповіла, куди поцілили російські ракети

Російські ракети ввечері 9 березня поцілили в об’єкти критичної інфраструктури, повідомила в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.

«Ворог продовжив тероризувати цивільне населення Запорізького краю. Ввечері російські ракети продовжили трощити об’єкти критичної інфраструктури нашої області», – йдеться у повідомленні.



Люди не постраждали.



Після оголошення повітряної тривоги близько 20:00 повідомляли про звуки вибухів у Запоріжжі. Проте на той момент офіційного підтвердження удару і його наслідків не було.

Читайте також: У ЗСУ назвали особливості масованого удару РФ 9 березня і розповіли, коли можливий новий

Під час масованої ракетної атаки Росії, яка була вночі 9 березня, в Запорізькій області п’ятьма ракетами (попередньо С-300) був атакований один з об’єктів критичної інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.