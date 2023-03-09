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Звуки вибухів у Запоріжжі. Влада розповіла, куди поцілили російські ракети

Внаслідок вечірньої російської атаки люди не постраждали. Фото ілюстративне

Російські ракети ввечері 9 березня поцілили в об’єкти критичної інфраструктури, повідомила в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.

«Ворог продовжив тероризувати цивільне населення Запорізького краю. Ввечері російські ракети продовжили трощити об’єкти критичної інфраструктури нашої області», – йдеться у повідомленні.

Люди не постраждали.

Після оголошення повітряної тривоги близько 20:00 повідомляли про звуки вибухів у Запоріжжі. Проте на той момент офіційного підтвердження удару і його наслідків не було.

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Під час масованої ракетної атаки Росії, яка була вночі 9 березня, в Запорізькій області п’ятьма ракетами (попередньо С-300) був атакований один з об’єктів критичної інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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