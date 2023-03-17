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У Запоріжжі ексголову «Мотор-Січі» Богуслаєва позбавили звання «почесного громадянина»

Вʼячеслав Богуслаєв

Депутати Запорізької міської ради позбавили звання «Почесного громадянина Запоріжжя» ексголову та власника авіамоторобудівного підприємства «Мотор-Січ» Вʼячеслава Богуслаєва, повідомила пресслужба Запорізької міськради із посиланням на заяву виконувача обовʼязків міського голови Анатолія Куртєва.

«Людина, яка співпрацювала з росіянами, не може бути почесним жителем славетного козацького міста», – наголосив Куртєв.

На сесії Запорізької міськради депутати також збільшили фінансування міської програми обороноздатності та гарантування безпеки та правопорядку в Запоріжжі на 29,5 мільйона гривень. Ці кошти будуть розподілені згідно з пропозиціями від військових частин ЗСУ, Нацгвардії та правоохоронних органів.

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